Полузащитник сборной Испании Родри поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Германии. Встреча пройдет 17 ноября и начнется в 22:45 мск.

«Германия — великолепная команда, которая всегда бьется. Мы ровно идем по турниру — все решили какие-то мелочи. Наш первый матч завершился вничью, хотя мы могли победить. Предстоящий матч — хорошая возможность проверить, на каком уровне мы сейчас находимся», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.