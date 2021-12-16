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Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы

20:48
Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23. Фото AFP
Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23. Фото AFP
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В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций -2022/23. Предлагаем вам ознакомиться со всеми группами предстоящего турнира УЕФА.

Сборная России сыграет в своей группе дивизиона B с Исландией, Израилем и Албанией. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Дивизион А

Группа 1

Франция
Дания
Хорватия
Австрия

Группа 2

Испания
Португалия
Швейцария
Чехия

Группа 3

Италия
Германия
Англия
Венгрия

Группа 4

Бельгия
Нидерланды
Польша
Уэльс

Дивизион B

Группа 1

Украина
Шотландия
Ирландия
Армения

Группа 2

Исландия
Россия
Израиль
Албания

Группа 3

Босния и Герцоговина
Финляндия
Румыния
Черногория

Группа 4

Швеция
Норвегия
Сербия
Словения

Дивизион C

Группа 1

Турция
Люксембург
Литва
Фарерские острова

Группа 2

Северная Ирландия
Греция
Косово
Кипр/Эстония

Группа 3

Словакия
Белоруссия
Азербайджан
Казахстан/Молдова

Группа 4

Болгария
Северная Македония
Грузия
Гибралтар

Дивизион D

Группа 1

Лихтенштейн
Казахстан/Молдова
Андорра
Латвия

Группа 2

Мальта
Кипр/Эстония
Сан-Марино

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.

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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D