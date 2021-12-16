Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций -2022/23. Предлагаем вам ознакомиться со всеми группами предстоящего турнира УЕФА.

Сборная России сыграет в своей группе дивизиона B с Исландией, Израилем и Албанией. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Дивизион А

Группа 1

Франция

Дания

Хорватия

Австрия

Группа 2

Испания

Португалия

Швейцария

Чехия

Группа 3

Италия

Германия

Англия

Венгрия

Группа 4

Бельгия

Нидерланды

Польша

Уэльс

Дивизион B

Группа 1

Украина

Шотландия

Ирландия

Армения

Группа 2

Исландия

Россия

Израиль

Албания

Группа 3

Босния и Герцоговина

Финляндия

Румыния

Черногория

Группа 4

Швеция

Норвегия

Сербия

Словения

Дивизион C

Группа 1

Турция

Люксембург

Литва

Фарерские острова

Группа 2

Северная Ирландия

Греция

Косово

Кипр/Эстония

Группа 3

Словакия

Белоруссия

Азербайджан

Казахстан/Молдова

Группа 4

Болгария

Северная Македония

Грузия

Гибралтар

Дивизион D

Группа 1

Лихтенштейн

Казахстан/Молдова

Андорра

Латвия

Группа 2

Мальта

Кипр/Эстония

Сан-Марино

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.