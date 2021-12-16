Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы
В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций -2022/23. Предлагаем вам ознакомиться со всеми группами предстоящего турнира УЕФА.
Сборная России сыграет в своей группе дивизиона B с Исландией, Израилем и Албанией. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
Дивизион А
Группа 1
Франция
Дания
Хорватия
Австрия
Группа 2
Испания
Португалия
Швейцария
Чехия
Группа 3
Италия
Германия
Англия
Венгрия
Группа 4
Бельгия
Нидерланды
Польша
Уэльс
Дивизион B
Группа 1
Украина
Шотландия
Ирландия
Армения
Группа 2
Исландия
Россия
Израиль
Албания
Группа 3
Босния и Герцоговина
Финляндия
Румыния
Черногория
Группа 4
Швеция
Норвегия
Сербия
Словения
Дивизион C
Группа 1
Турция
Люксембург
Литва
Фарерские острова
Группа 2
Северная Ирландия
Греция
Косово
Кипр/Эстония
Группа 3
Словакия
Белоруссия
Азербайджан
Казахстан/Молдова
Группа 4
Болгария
Северная Македония
Грузия
Гибралтар
Дивизион D
Группа 1
Лихтенштейн
Казахстан/Молдова
Андорра
Латвия
Группа 2
Мальта
Кипр/Эстония
Сан-Марино
Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.
Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.
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