Россия сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в Лиге наций-2022/23

Сборная России узнала своих соперников по группе в Лиге наций УЕФА сезона-2022/23. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы