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Россия сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в Лиге наций-2022/23

20:38
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России узнала своих соперников по группе в Лиге наций УЕФА сезона-2022/23. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D