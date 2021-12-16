Россия сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в Лиге наций-2022/23
20:38
Сборная России узнала своих соперников по группе в Лиге наций УЕФА сезона-2022/23. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.
Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.
Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.
Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.
Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы
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