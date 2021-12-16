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Смородская о соперниках сборной России в Лиге наций: «Должны занимать первое место в группе»

21:00
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций для сборной России. Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

«Очень хорошие шансы попасть в дивизион А. Должны занимать первое место в группе. Я верю в лучшее. Думаю, что мы выйдем с первого места. Россия по классу игроков выше, чем эти команды», — сказала Смородская «СЭ».

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D