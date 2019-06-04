Рахим Стерлинг считает участие в финальной стадии Лиги наций грандиозной возможностью

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии выразил мнение, что участие в полуфинале Лиги наций – это грандиозная возможность выиграть турнир в футболке сборной Англии.

- Нам выпал волшебный шанс, но в то же время мы осознаем, насколько будет трудно. Победа в Лиге наций придаст всей команде огромный заряд уверенности. Если ты можешь выиграть этот турнир, то, если потом все сложится, можешь добиваться побед на чемпионатах мира и Европы, - приводит слова Стерлинга официальный сайт УЕФА на русском языке.

- Плюсы здесь очевидны, ведь сборной уже будет знаком вкус больших побед. Как по мне, после первого трофея уже не испытываешь на себе того груза ответственности и вообще чувствуешь себя легче, - считает полузащитник.

Также он дал оценку будущему сопернику по полуфиналу сборной Нидерландов.

- У сборной Нидерландов был период перестройки, и сейчас как коллектив голландцы выглядят очень мощно. У них в составе невероятные футболисты - что в атаке, что в обороне. Мы играли против них и знаем, что сейчас эта команда стала намного сильнее. Нам предстоит огромное испытание, но мы к нему готовы. Многие голландские играют в Англии, так что все мы в курсе, на что они способны, - отметил футболист.

Первый полуфинальный матч между сборной Англии и сборной Нидерландов пройдет 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.