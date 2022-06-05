Португалия благодаря дублю Роналду разгромила Швейцарию в матче Лиги наций

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Сборная Португалии дома разгромила Швейцарию в матче группового турнира Лиги наций — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия).

В составе хозяев забивал Вильям Карвалью, Криштиану Роналду (дубль) и Жоау Канселу.

Роналду обновил рекорд по голам за сборную. На счету португальца 117 голов в 188 матчах.

Таким образом Португалия вышла на первое место группы 2 лиги А с 4 очками. Швейцария — последняя.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией 9 июня. Швейцария — с Испанией 9 июня.