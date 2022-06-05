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5 июня, 23:36

Португалия благодаря дублю Роналду разгромила Швейцарию в матче Лиги наций

Читать «СЭ» в
Дубль Криштиану Роналду принес Португалии победу над Швейцарией.
Фото Reuters

Сборная Португалии дома разгромила Швейцарию в матче группового турнира Лиги наций — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия).

В составе хозяев забивал Вильям Карвалью, Криштиану Роналду (дубль) и Жоау Канселу.

Роналду обновил рекорд по голам за сборную. На счету португальца 117 голов в 188 матчах.

Таким образом Португалия вышла на первое место группы 2 лиги А с 4 очками. Швейцария — последняя.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией 9 июня. Швейцария — с Испанией 9 июня.

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
4:0
Швейцария
Голы
Виллиам Карвалью, 15 (1:0), Криштиану Роналду, 35 (2:0), Криштиану Роналду, 39 (3:0), Жоау Канселу, 68 (4:0)
Португалия
Руй Патрисиу Пепе Нуну Мендеш Жоау Канселу Бруну Фернандеш (Бернарду Силва, 67) Данилу Перрейра Виллиам Карвалью (Матеус Нунес, 84) Отавиу (Палинья, 77) Рубен Невеш (Леан, 77) Криштиану Роналду Диогу Жота (Орта, 68)
Швейцария
Кобель Мбабу Родригес (Окафор, 62) Лотомба Шер Фрай Джака Штеффен (Фройлер, 70) Соу (Гавранович, 81) Шакири (Боттани, 70) Сеферович (Эмболо, 63)
Предупреждения
Бруну Фернандеш 32’  -  Шер 14’, Штеффен 49’, Эмболо 80’
Судьи
Гринфельд (Израиль)
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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