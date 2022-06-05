Сборная Норвегии благодаря дублю Холлана обыграла Швецию

Сборная Норвегии в гостях обыграла Швецию в матче группового турнира Лиги наций — 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция).

Оба гола забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. У Швеции отличился Энтони Эланга.

В составе шведов в стартовом составе вышел экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

После победы Норвегия вышла на первое место группы 4 лиги В, набрал 6 очков. Швеция — третья с 3 очками.

В следующем матче Норвегия сыграет против Словении 9 июня. Швеция — с Сербией тоже 9 числа.

Еще в одном матче этой же группы Сербия дома обыграла Словению — 4:1.

В составе хозяев забивали Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Лука Йович и Неманья Радоньич. У гостей отличился Петар Стоянович.

Сербия занимает второе место в группе с 3 очками. Словения — последняя, не набрав ни одного очка.

В следующем туре Сербия сыграет со Швецией 9 июня. Словения — с Норвегией тоже 9 числа.