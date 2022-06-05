Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

5 июня, 23:36

Сборная Норвегии благодаря дублю Холлана обыграла Швецию

Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн забил два гола в ворота сборной Швеции.
Фото Reuters

Сборная Норвегии в гостях обыграла Швецию в матче группового турнира Лиги наций — 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция).

Оба гола забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. У Швеции отличился Энтони Эланга.

В составе шведов в стартовом составе вышел экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

После победы Норвегия вышла на первое место группы 4 лиги В, набрал 6 очков. Швеция — третья с 3 очками.

В следующем матче Норвегия сыграет против Словении 9 июня. Швеция — с Сербией тоже 9 числа.

Еще в одном матче этой же группы Сербия дома обыграла Словению — 4:1.

В составе хозяев забивали Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Лука Йович и Неманья Радоньич. У гостей отличился Петар Стоянович.

Сербия занимает второе место в группе с 3 очками. Словения — последняя, не набрав ни одного очка.

В следующем туре Сербия сыграет со Швецией 9 июня. Словения — с Норвегией тоже 9 числа.

Лига наций B. Группа 4
05 июн, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:2
Норвегия
Голы
Холанн, 20 (0:1), Холанн, 69 (0:2), Эланга, 90+2 (1:2)
Швеция
Ульсен Крафт Нильссон Аугустинссон Милошевич Классон (Чельстрем, 78) Каюсте (Ольссон, 78) Форсберг (Эланга, 66) Сванберг Кулушевски Исак (Дьекереш, 67)
Норвегия
Нюланн Эстигор Страндберг Мелинг Педерсен (Ханше-Ольсон, 89) Торсби (Берг, 61) Берге (Хауге, 89) Эдегор Эль-Юнусси (Торстведт, 75) Холанн (Кинг, 75) Серлот
Предупреждения
Крафт 19’, Исак 34’, Сванберг 45’, Ульсен 90+1’  -  Педерсен 43’
Судьи
Тэйлор (Англия)
Лига наций B. Группа 4
05 июн, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
4:1
Словения
Голы
Митрович, 24 (1:0), Стоянович, 30 (1:1), Милинкович-Савич, 56 (2:1), Йович, 85 (3:1), Радоньич, 90+2 (4:1)
Сербия
Райкович Миленкович Митрович Машович Максимович Илич (Тадич, 46) Живкович Ристич (Радоньич, 47) Милинкович-Савич (Лукич, 71) Митрович (Рачич, 81) Йованович (Йович, 47)
Словения
Облак Карничник Блажич Горенц-Станкович (Шпорар, 64) Мевля (Сикошек, 79) Стоянович Бийол Ловрич (Целар, 79) Зайц (Захович, 84) Куртич Шешко (Гнезда Черин, 63)
Предупреждения
Митрович 23’  -  Зайц 13’
Судьи
Мансано (Испания)

Лига наций УЕФА
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Швеции по футболу
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия благодаря дублю Роналду разгромила Швейцарию в матче Лиги наций

Чехия сыграла вничью с Испанией, форвард «Локомотива» Кухта забил и сделал голевую передачу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости