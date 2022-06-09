Роналду поделился ожиданиями от матча Португалии с Чехией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях рассказал, чего ждет от предстоящего матча 3-го тура Лиги наций с национальной командой Чехии.

«Пришло время укрепить лидерство в группе, продолжить наше успешное выступление и подарить болельщикам еще одну победу. Мы рассчитываем на вашу неустанную поддержку! Вперед, Португалия!» — написал Роналду.

Матч Португалия — Чехия пройдет сегодня, 9 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 21.45 по московскому времени.