Сегодня, 2 сентября, исполнилось 57 лет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Специалист возглавил национальную команду в 2016 году и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018.

В качестве вратаря Черчесов защищал цвета владикавказского и московского «Спартака», «Локомотива», дрезденского «Динамо» и «Тироля». В сборных СССР, СНГ и России на его счету 49 матчей и 38 пропущенных мячей. Голкипер выиграл по два чемпионата СССР и России, а также Кубок СССР, с «Тиролем» взял три чемпионата Австрии подряд. Со сборной Черчесов ездил на Евро-1992 и 1996, а также ЧМ-1994 и 2002.

После завершения выступлений Черчесов начал тренерскую карьеру. Он руководил австрийскими «Куфштайном» и «Ваккер-Тироль», в России работал в «Спартаке», «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре» и московском «Динамо». В сезоне-2015/16 Черчесов возглавлял «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши.

Завтра, 3 сентября, сборная России под руководством Черчесова сыграет с Сербией Кубке наций. Игра пройдет в Москве, начало — в 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия