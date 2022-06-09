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Сегодня, 02:54

Норрингтон-Дэвис разочарован поражением от Нидерландов

Норрингтон-Дэвис прокомментировал поражение от Нидерландов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Уэльса Рис Норрингтон-Дэвис прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в матче Лиги наций. 23-летний валлиец забил единственный гол своей команды.

«Мы здорово играли против топовой сборной. Разочарованы результатом. Сравняли счет, но, к несчастью, пропустили второй мяч. Надо прибавлять в этом аспекте. Я рад, что забил, но результат сегодня неудовлетворительный», — цитирует пресс-служба УЕФА Норрингтона-Дэвиса.

Следующим соперником сборной Нидерландов будет Польша, а Уэльс встретится с Бельгией. Матчи состоятся 11 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-1557918b04f0-b966cdc0fe8e-1000--%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-1-2-%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
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Сборная Уэльса по футболу
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