Норрингтон-Дэвис разочарован поражением от Нидерландов

Защитник сборной Уэльса Рис Норрингтон-Дэвис прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в матче Лиги наций. 23-летний валлиец забил единственный гол своей команды.

«Мы здорово играли против топовой сборной. Разочарованы результатом. Сравняли счет, но, к несчастью, пропустили второй мяч. Надо прибавлять в этом аспекте. Я рад, что забил, но результат сегодня неудовлетворительный», — цитирует пресс-служба УЕФА Норрингтона-Дэвиса.

Следующим соперником сборной Нидерландов будет Польша, а Уэльс встретится с Бельгией. Матчи состоятся 11 июня.