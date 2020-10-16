Никола Влашич: «Я доказал, что могу играть на высшем уровне»
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился впечатлением от октябрьских матчей национальной команды. Хорваты в товарищеском матче обыграли Швейцарию (2:1), а в Лиге наций одолели Швецию (2:1) и уступили Франции (1:2). В двух последних играх хавбек отметился голами.
— Мне всегда нравилось играть против более сильных соперников, а не громить кого-то 4:0 или 5:0, — цитирует 24sata.hr Влашича. — Я действительно очень уважаю таких звезд, как Гризманн, Мбаппе, но у меня всегда была высокая самооценка и мнение о себе. И у меня нет проблем с тем, чтобы обыграть кого-либо, даже их. Думаю, я доказал, что могу играть на высшем уровне и что это не пустые слова.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.