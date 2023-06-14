Нидерланды — Хорватия: основное время встречи завершилось вничью

Сборные Нидерландов и Хорватии в основное время не сумели определить победителя матча полуфинала Лиги наций — 2:2.

Игра проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Хорваты уступали после первого тайма — на 34-й минуте хозяев вывел вперед Дониэлл Мален. На 55-й минуте команда Златко Далича сумела отыграться благодаря Андрею Крамаричу, который реализовал пенальти.

На 73-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Марио Пашалича, но удержать победу не удалось — на 90+6-й минуте Ноа Ланг принес голландцам ничью в основное время встречи.

Команды сыграют дополнительное время.