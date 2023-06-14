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14 июня, 23:41

Нидерланды — Хорватия: основное время встречи завершилось вничью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нидерланды — Хорватия.
Фото Reuters

Сборные Нидерландов и Хорватии в основное время не сумели определить победителя матча полуфинала Лиги наций — 2:2.

Игра проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Хорваты уступали после первого тайма — на 34-й минуте хозяев вывел вперед Дониэлл Мален. На 55-й минуте команда Златко Далича сумела отыграться благодаря Андрею Крамаричу, который реализовал пенальти.

На 73-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Марио Пашалича, но удержать победу не удалось — на 90+6-й минуте Ноа Ланг принес голландцам ничью в основное время встречи.

Команды сыграют дополнительное время.

Лига наций A. 1/2 финала
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Хорватия

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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