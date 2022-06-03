Роналду: «Португалия первой выиграла Лигу наций. Ничья с Испанией возрождает наши амбиции»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью с командой Испании в матче 1-го тура Лиги наций.

Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 1:1.

«Лига наций — турнир, который навсегда будет связан со сборной Португалии, — написал Роналду в соцсетях. — Португалия первой выиграла Лигу наций. Старт в этом розыгрыше, и ничья с Испанией возрождает наши амбиции. Как и всегда, победа для страны — это то, что двигает и объединяет нас».

37-летний португалец вышел на замену на 62-й минуте игры, но результативными действиями не отметился.

После 1-го тура Португалия и Испания набрали по 1 очку в группе 2 лиги А. В следующем матче португальцы сыграют против Швейцарии 5 июня, а испанцы в тот же день — против Чехии.