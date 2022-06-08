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Сегодня, 02:13

Мюллер назвал ключевой момент в матче с Англией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал ничью с Англией (1:1) в матче Лиги наций.

«Мы хорошо понимали друг друга и сыграли достаточно интенсивно. Было ощущение, что все идет хорошо, когда мы развивали атаки. В этом смысле сегодняшний матч сильно отличался от встречи с Италией», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Следующим соперником сборной Германии будет сборная Венгрии, а команда Англии встретится с Италией. Матчи пройдут 11 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034458--germany-vs-england/
Томас Мюллер
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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