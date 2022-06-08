Мюллер назвал ключевой момент в матче с Англией

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал ничью с Англией (1:1) в матче Лиги наций.

«Мы хорошо понимали друг друга и сыграли достаточно интенсивно. Было ощущение, что все идет хорошо, когда мы развивали атаки. В этом смысле сегодняшний матч сильно отличался от встречи с Италией», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Следующим соперником сборной Германии будет сборная Венгрии, а команда Англии встретится с Италией. Матчи пройдут 11 июня.