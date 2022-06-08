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Гюндоган: «У нас получалось доминировать в матче с Англией»

Гюндоган прокомментировал ничью с Англией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 июня. Германия — Англия — 1:1. Илкай Гюндоган (Справа).
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с Англией (1:1) в Лиге наций.

«Мы продемонстрировали хорошее командное движение. Были активны и агрессивны, создавали опасные моменты. Полностью исключить из игры сборную Англии невозможно, но у нас получалось доминировать. Осталось небольшое разочарование из-за ответного гола в концовке», — цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана.

Следующим соперником сборной Германии будет сборная Венгрии, а команда Англии встретится с Италией. Матчи пройдут 11 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034458--germany-vs-england/
Илкай Гюндоган
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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