Гюндоган: «У нас получалось доминировать в матче с Англией»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с Англией (1:1) в Лиге наций.

«Мы продемонстрировали хорошее командное движение. Были активны и агрессивны, создавали опасные моменты. Полностью исключить из игры сборную Англии невозможно, но у нас получалось доминировать. Осталось небольшое разочарование из-за ответного гола в концовке», — цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана.

Следующим соперником сборной Германии будет сборная Венгрии, а команда Англии встретится с Италией. Матчи пройдут 11 июня.