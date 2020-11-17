Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Милинкович-Савич: «Против России постараемся показать все на что способны»

19:48
Теги:

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич на пресс-конференции перед матчем с Россией в Лиге наций пообещал, что команда приложит все силы для победы.

— Против Шотландии все игроки сделали все что могли, — сказал Милинкович-Савич. — Мы сами все понимаем, что не вышли на чемпионат Европы. Впереди новый матч, нужно добиться хорошего результата и вынести из него позитив для следующих игр. Понятно, что именно футболисты несут основную ответственность за результат, но мы все — одна команда, выигрываем и проигрываем вместе.

— Как найти мотивацию на матч с Россией?

— Сам факт игры за сборную — это уже мотивация. Мы достаточно отдохнули и постараемся показать все, на что мы способны.

Игра Сербия — Россия состоится 18 ноября, начало — в 22.45 по московскому времени.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8231
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир