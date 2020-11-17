Милинкович-Савич: «Против России постараемся показать все на что способны»

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич на пресс-конференции перед матчем с Россией в Лиге наций пообещал, что команда приложит все силы для победы.

— Против Шотландии все игроки сделали все что могли, — сказал Милинкович-Савич. — Мы сами все понимаем, что не вышли на чемпионат Европы. Впереди новый матч, нужно добиться хорошего результата и вынести из него позитив для следующих игр. Понятно, что именно футболисты несут основную ответственность за результат, но мы все — одна команда, выигрываем и проигрываем вместе.

— Как найти мотивацию на матч с Россией?

— Сам факт игры за сборную — это уже мотивация. Мы достаточно отдохнули и постараемся показать все, на что мы способны.

Игра Сербия — Россия состоится 18 ноября, начало — в 22.45 по московскому времени.