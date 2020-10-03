Манчини не вызвал в сборную Италии игроков «Наполи» из-за угрозы коронавируса

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини объявил состав команды на октябрьские матчи. Итальянцы 7-го проведут товарищескую встречу с Молдавией, а 11-го и 14-го в Лиге наций сыграют с Польшей и Голландией соответственно.

Манчини не вызвал игроков из «Наполи» из-за опасений коронавируса: вратарь Алекс Мерет, защитник Джованни Ди Лоренцо и нападающий Лоренцо Инсинье, приглашавшиеся в команду в сентябре, остались вне состава.

«В качестве меры предосторожности в этот список не был включен ни один игрок из «Наполи» после недавних положительных тестов на Covid-19», — говорится в сообщении Федерации футбола Италии (FIGC).