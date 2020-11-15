Малиновский объяснил разницу между сборными Украины и Германии
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал исход матча 5-го тура Лиги наций против Германии (1:3).
«Мы пытались играть в свой футбол, контролировать мяч. Но разница заключается в последних 20 метрах. Вот там перед штрафной Германия играла и мы играли по-разному. Думаю, это показывает класс футболистов, когда на пятачке разбираются и мало теряют мяч», — сказал Малиновский в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.