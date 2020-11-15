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Малиновский объяснил разницу между сборными Украины и Германии

08:59
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал исход матча 5-го тура Лиги наций против Германии (1:3).

«Мы пытались играть в свой футбол, контролировать мяч. Но разница заключается в последних 20 метрах. Вот там перед штрафной Германия играла и мы играли по-разному. Думаю, это показывает класс футболистов, когда на пятачке разбираются и мало теряют мяч», — сказал Малиновский в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.

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