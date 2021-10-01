Лукаку, Азар и Де Брейне вошли в состав сборной Бельгии на «Финал четырех» Лиги наций
13:20
Тренерский штаб сборной Бельгии объявил состав команды на «Финал четырех» Лиги наций УЕФА.
Вратари: Тибо Куртуа, Кун Кастелс, Симон Миньоле, Матс Селс.
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Менье.
Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакес, Кевин Де Брейне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Фанакен, Аксель Витсель, Шарль Де Кетеларе, Доди Лукебакио.
Форварды: Эден Азар, Леандро Троссар, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.
В «Финале четырех» Лиги наций УЕФА примут участие команды Бельгии, Италии, Испании и Франции. В полуфинале турнира испанцы сыграют с Италией, встреча состоится 6 октября.
? Here are the Devils for the Final 4??. ?? #DEVILTIME pic.twitter.com/1gXcD9ribn— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 1, 2021
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