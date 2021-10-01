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Лукаку, Азар и Де Брейне вошли в состав сборной Бельгии на «Финал четырех» Лиги наций

13:20
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Тренерский штаб сборной Бельгии объявил состав команды на «Финал четырех» Лиги наций УЕФА.

Вратари: Тибо Куртуа, Кун Кастелс, Симон Миньоле, Матс Селс.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Менье.

Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакес, Кевин Де Брейне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Фанакен, Аксель Витсель, Шарль Де Кетеларе, Доди Лукебакио.

Форварды: Эден Азар, Леандро Троссар, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.

В «Финале четырех» Лиги наций УЕФА примут участие команды Бельгии, Италии, Испании и Франции. В полуфинале турнира испанцы сыграют с Италией, встреча состоится 6 октября.

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Сергей Разин все материалы автора

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