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Бригада Сергея Карасева будет работать на матче полуфинала Лиги наций Италия — Испания

11:17
Сергей Карасев. Фото Reuters
Сергей Карасев. Фото Reuters
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Бригада российского арбитра Сергея Карасева получила от УЕФА назначение на матч 1/2 финала Лиги наций между Италией и Испанией, сообщает официальный сайт организации.

На матче вместе с Карасевым будут работать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов. За ВАР будет отвечать голландец Пол ван Букел, его помощником станет немецкий арбитр Кристиан Дингерт.

Матч Италия — Испания состоится на стадионе «Сан Сиро» в Милане 6 октября. Начало — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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