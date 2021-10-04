Бригада российского арбитра Сергея Карасева получила от УЕФА назначение на матч 1/2 финала Лиги наций между Италией и Испанией, сообщает официальный сайт организации.

На матче вместе с Карасевым будут работать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов. За ВАР будет отвечать голландец Пол ван Букел, его помощником станет немецкий арбитр Кристиан Дингерт.

Матч Италия — Испания состоится на стадионе «Сан Сиро» в Милане 6 октября. Начало — в 21.45 (мск).