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Болельщики в Милане разместили баннер против Доннаруммы. В городе сыграет сборная Италии

Болельщики в Милане разместили баннер против Доннаруммы
02:40
Болельщики в Милане разместили баннер против Джанлуиджи Доннаруммы. Фото Twitter
Болельщики в Милане разместили баннер против Джанлуиджи Доннаруммы. Фото Twitter
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На мосту в Милане болельщики вывесили баннер против вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. На мосту было размещено полотно с текстом «Тебя больше никогда не будут ждать в Милане».

На этой неделе сборная Италии сыграет с Испанией в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Доннарумма вызван в состав национальной команды.

Напомним, Доннарумма выступал за «Милан» с 2014 по 2021 год, а в июле голкипер покинул клуб на правах свободного агента. 22-летний итальянец подписал контракт с «ПСЖ» до конца июня 2026 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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