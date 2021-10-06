Болельщики в Милане разместили баннер против Доннаруммы. В городе сыграет сборная Италии
Болельщики в Милане разместили баннер против Доннаруммы
02:40
На мосту в Милане болельщики вывесили баннер против вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. На мосту было размещено полотно с текстом «Тебя больше никогда не будут ждать в Милане».
На этой неделе сборная Италии сыграет с Испанией в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Доннарумма вызван в состав национальной команды.
Напомним, Доннарумма выступал за «Милан» с 2014 по 2021 год, а в июле голкипер покинул клуб на правах свободного агента. 22-летний итальянец подписал контракт с «ПСЖ» до конца июня 2026 года.
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