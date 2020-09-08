Лига наций. Армения обыграла Эстонию, Грузия и Македония сыграли вничью

Завершились матчи второго тура второй группы дивизиона С Лиги наций.

Сборная Армении обыграла команду Эстонии (2:0). В составе победителей отличились Александр Карапетян и Вбеймар Ангуло. Грузия и Македония сыграли вничью (1:1). У хозяев с пенальти забил Торнике Окриашвили, у гостей голом отметился Стефан Ристовки. На 64-й минуте красную карточку у македонцев получил Висар Муслиу.

Лига наций С

Группа 2

2-й тур

Армения — Эстония — 2:0 (1:0)

Голы: Карапетян, 43 (1:0). Ангуло, 65 (2:0).

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, А.Оганесян, Чалишир (Восканян, 46), Корян (Бичахчян, 64), Барсегян, Арт.Григорян, Ангуло, Карапетян, Кадимян (Байрамян, 73).

Эстония: Хейн, Калласте (Ярвелайд, 30), Баранов, Метс, Антонов (Васильев, 66), Кяйт, Айнсалу, Тунев (Аньер, 63), Саппинен, Рооснупп, Синявский.

Предупреждения: Ангуло, 11. Амбарцумян, 58. Юрченко, 88.

Судья: Кут (Англия).

8 сентября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

Грузия — Македония — 1:1 (1:1)

Голы: Окриашвили, 13 — с пенальти (1:0). Ристовски, 33 (1:1).

Грузия: Лория, Кверквелия, Какабадзе, Хочолава, Мали (Шенгелия, 75), Канкава, Квеквескири (Качарава, 85), Окриашвили, Давиташвили, Кварацхелия, Квилитая (Чакветадзе, 62).

Македония: Шишковски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Адеми (Николов, 60), Спировски, Алиоски, Барди, Эльмас, Пандев (Бейтулаи, 78), Трайковски (Несторовски, 59).

Предупреждения: Барди, 22. Квилитая, 45. Муслиу, 58. Николов, 65. Квеквескири, 65. Мали, 74.

Удаление: Муслиу, 64.

Судья: Керсгорд-Андерсен (Дания).

8 сентября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.