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Лев о поражении от испанцев: «Мы на верном пути»

09:35
Йоахим Лев (слева). Фото BBC.
Йоахим Лев (слева). Фото BBC.
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объяснил причины поражения в матче Лиги наций со сборной Испании (0:6).

«Во втором тайме мы старались применять индивидуальный прессинг, чтобы забить и вернуться в игру, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Но испанцы сыграли лучше, они были быстрее и точнее. У нас не было шансов. Но мы доверяем игрокам, которых позвали в сборную. Мы на верном пути, но пока отстаем от того уровня, на который надеялись выйти».

Испания набрала 11 очков, заняла первое место в группе и вышла в финальный турнир Лиги наций. У Германии девять очков и второе место.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030115--spain-vs-germany/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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