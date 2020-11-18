Лев о поражении от испанцев: «Мы на верном пути»
09:35
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объяснил причины поражения в матче Лиги наций со сборной Испании (0:6).
«Во втором тайме мы старались применять индивидуальный прессинг, чтобы забить и вернуться в игру, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Но испанцы сыграли лучше, они были быстрее и точнее. У нас не было шансов. Но мы доверяем игрокам, которых позвали в сборную. Мы на верном пути, но пока отстаем от того уровня, на который надеялись выйти».
Испания набрала 11 очков, заняла первое место в группе и вышла в финальный турнир Лиги наций. У Германии девять очков и второе место.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030115--spain-vs-germany/