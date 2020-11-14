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Латвия и Фарерские острова сыграли вничью

21:52
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Сборные Латвии и Фарерских островов провели матч в рамках Лиги наций. Встреча в рамках лиги D закончилась вничью со счетом 1:1.

За тур до конца Фарерские острова лидируют в своей группе с 11 очками. У Мальты в активе 8 баллов, у Латвии — 4, у Андорры — 2.

Лига наций D

Группа 1

Латвия — Фарерские острова — 1:1 (0:0)

Голы: Камеш, 59 (1:0). Г.Ватнхамар, 60 (1:1).

Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Карклиньш, Ругинс (Савельев, 61), Камеш (Онтужанс, 61), Савалниекс, Я.Икауниекс (Яунземс, 90+1), Юрковскис, Цыганик (Кигурс, 71), Гутковский.

Фарерские острова: Гестссон, Бальдвинссон (Йонссон, 68), Фере, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар, Бьярталид, Г.Ватнхамар, К.Ольсен, Ролантссон, М.Ольсен (Х.Якобсен, 83).

Предупреждения: Наттестад, 58. Кигурс, 77. Онтужанс, 88.

Судья: Дабанович (Черногория).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/463/?year=2020

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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