Латвия и Фарерские острова сыграли вничью
Сборные Латвии и Фарерских островов провели матч в рамках Лиги наций. Встреча в рамках лиги D закончилась вничью со счетом 1:1.
За тур до конца Фарерские острова лидируют в своей группе с 11 очками. У Мальты в активе 8 баллов, у Латвии — 4, у Андорры — 2.
Лига наций D
Группа 1
Латвия — Фарерские острова — 1:1 (0:0)
Голы: Камеш, 59 (1:0). Г.Ватнхамар, 60 (1:1).
Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Карклиньш, Ругинс (Савельев, 61), Камеш (Онтужанс, 61), Савалниекс, Я.Икауниекс (Яунземс, 90+1), Юрковскис, Цыганик (Кигурс, 71), Гутковский.
Фарерские острова: Гестссон, Бальдвинссон (Йонссон, 68), Фере, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар, Бьярталид, Г.Ватнхамар, К.Ольсен, Ролантссон, М.Ольсен (Х.Якобсен, 83).
Предупреждения: Наттестад, 58. Кигурс, 77. Онтужанс, 88.
Судья: Дабанович (Черногория).
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/463/?year=2020