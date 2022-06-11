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Сегодня, 07:09

Конате хотел сыграть на ноль в дебютном матче за сборную Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Ибраима Конате после ничьей с Австрией (1:1) в Лиге наций поделился эмоциями от дебюта в национальной команде. Игрок «Ливерпуля» впервые был вызван в сборную 5 дней назад из-за травмы у Рафаэля Варана.

«Я очень счастлив, что смог совершить дебют. Хотя от этой ничьей осталось разочарование. Подключение к атаке? Это то, что может иметь значение в концовке. Нужно идти на разумный риск, я горжусь тем, что пошел на него. Доволен своим выступлением, но нам бы хотелось сыграть на ноль», — цитирует L'Equipe Конате.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.

Футбол
Сборная Франции по футболу
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