Конате хотел сыграть на ноль в дебютном матче за сборную Франции

Защитник сборной Франции Ибраима Конате после ничьей с Австрией (1:1) в Лиге наций поделился эмоциями от дебюта в национальной команде. Игрок «Ливерпуля» впервые был вызван в сборную 5 дней назад из-за травмы у Рафаэля Варана.

«Я очень счастлив, что смог совершить дебют. Хотя от этой ничьей осталось разочарование. Подключение к атаке? Это то, что может иметь значение в концовке. Нужно идти на разумный риск, я горжусь тем, что пошел на него. Доволен своим выступлением, но нам бы хотелось сыграть на ноль», — цитирует L'Equipe Конате.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.