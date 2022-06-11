Павар верит в Гризманна

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар после ничьей с Австрией (1:1) в Лиге наций поддержал нападающего Антуана Гризманна.

«Гризманн — отличный игрок, правда, он не забивал несколько матчей. Ничего, мы ему доверяем. Я уверен, что он скоро вернется», — цитирует L'Equipe Павара.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.