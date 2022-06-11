Бензема: «Франция заслужила больше, чем ничью в матче с Австрией»

Форвард сборной Франции Карим Бензема прокомментировал ничью с Австрией (1:1) в матче Лиги наций.

«Нам не хватило немного удачи, потому что у нас было много моментов. Вратарь Австрии сделал хорошие сэйвы, но нам удалось отыграться. Очень хотели победить и заслужили больше, чем ничью. Усталость сильная, все это знают, но мы не собираемся искать оправданий. Мы разочарованы, конечно, но продолжаем.

С чем связаны ошибки? Это вина каждого. Но у нас осталась одна игра на «Стад де Франс», и мы сделаем все, чтобы ее выиграть, потому что она очень важна для нас», — цитирует L'Equipe Бензема.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.