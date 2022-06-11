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Бензема: «Франция заслужила больше, чем ничью в матче с Австрией»

Бензема прокомментировал ничью с Австрией в Лиге наций
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Форвард сборной Франции Карим Бензема прокомментировал ничью с Австрией (1:1) в матче Лиги наций.

«Нам не хватило немного удачи, потому что у нас было много моментов. Вратарь Австрии сделал хорошие сэйвы, но нам удалось отыграться. Очень хотели победить и заслужили больше, чем ничью. Усталость сильная, все это знают, но мы не собираемся искать оправданий. Мы разочарованы, конечно, но продолжаем.

С чем связаны ошибки? Это вина каждого. Но у нас осталась одна игра на «Стад де Франс», и мы сделаем все, чтобы ее выиграть, потому что она очень важна для нас», — цитирует L'Equipe Бензема.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.

Карим Бензема
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Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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