Кьеллини считает, что поражение от Испании в полуфинале Лиги наций поможет сборной Италии прогрессировать

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Конечно, жаль, что мы проиграли в Милане, но мы гордимся своей невероятной серией без поражений. Это необходимый этап в процессе роста команды, которая может выступать еще лучше. Мы хотели продолжить серию без поражений, но проигрыш Испании поможет нам прогрессировать. Мы почти смогли сравнять счет, играя вдесятером и уступая 0:2, это показывает, на что мы способны», — приводит Football Italia слова Кьеллини.

Испания прервала серию сборной Италии без поражений, которая составила 37 матчей подряд.