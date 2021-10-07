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Кьеллини считает, что поражение от Испании в полуфинале Лиги наций поможет сборной Италии прогрессировать

07:58
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Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Конечно, жаль, что мы проиграли в Милане, но мы гордимся своей невероятной серией без поражений. Это необходимый этап в процессе роста команды, которая может выступать еще лучше. Мы хотели продолжить серию без поражений, но проигрыш Испании поможет нам прогрессировать. Мы почти смогли сравнять счет, играя вдесятером и уступая 0:2, это показывает, на что мы способны», — приводит Football Italia слова Кьеллини.

Испания прервала серию сборной Италии без поражений, которая составила 37 матчей подряд.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/chiellini-defeat-will-help-italy-to-grow/

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Иван Торопцев все материалы автора

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