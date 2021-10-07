Манчини осудил болельщиков сборной Италии за свист в адрес Доннаруммы
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини осудил болельщиков национальной команды за свист в адрес вратаря Джанлуиджи Доннаруммы во время полуфинала Лиги наций против Испании (1:2).
«Конечно, это не понравилось ни Джанлуиджи, ни всем остальным. Впрочем, Доннарумма справился неплохо. Мы расстроены, ведь это был матч сборной, а не клубная игра. Болельщики могли бы приберечь все это для другой встречи, например, «ПСЖ» — «Милан», потому что сборная Италии — превыше всего», приводит Football Italia слова Манчини.
Летом 2021 года Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/mancini-condemns-donnarumma-boo-boys/
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