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Сегодня, 20:45

Италия — Венгрия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

7 июня Италия и Венгрия сыграют в Лиге наций
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Алессандро Флоренци и Роберто Манчини.
Фото Reuters

Во вторник, 7 июня, Италия сыграет с Венгрией в матче группы 3 Лиги наций A. Встреча пройдет на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене (Италия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

4 июня команда Роберто Манчини сыграла вничью с Германией (1:1), а венгерская сборная победила Англию (1:0).

В последних трех матчах между Италией и Венгрией команды одержали по одной победе, еще одна встреча завершилась ничьей.

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Dino Manuzzi (Чезена)
Италия
Венгрия

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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