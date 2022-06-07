7 июня Италия и Венгрия сыграют в Лиге наций

Во вторник, 7 июня, Италия сыграет с Венгрией в матче группы 3 Лиги наций A. Встреча пройдет на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене (Италия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

4 июня команда Роберто Манчини сыграла вничью с Германией (1:1), а венгерская сборная победила Англию (1:0).

В последних трех матчах между Италией и Венгрией команды одержали по одной победе, еще одна встреча завершилась ничьей.