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Сегодня, 23:36

Италия на своем поле победила Венгрию в матче Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 июня. Италия — Венгрия — 2:1.
Фото Reuters

Италия на своем поле победила Венгрию в матче группового этапа Лиги наций. Итальянцы переиграли соперника со счетом 2:1.

В первом тайме в составе хозяев поля отличились полузащитники Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини.

Во втором тайме также отличился игрок сборной Италии, но защитник Джанлука Манчини поразил уже собственные ворота.

В другом матче группы 3 Германия на своем поле сыграла вничью с Англией (1:1). Таким образом, Италия вышла на первое место, набрав 4 очка. Венгрия идет на второй строчке (3 очка). Далее расположились Германия (2 очка) и Англия (1 очко).

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Dino Manuzzi (Чезена)
Италия
2:1
Венгрия
Голы
Барелла, 30 (1:0), Пеллегрини, 45 (2:0), Манчини, 61 (2:1)
Италия
Доннарумма Спинаццола (Димарко, 75) Калабрия Манчини Бастони Пеллегрини (Локателли, 66) Кристанте Барелла (Тонали, 84) Ньонто Политано (Белотти, 75) Распадори (Дзербин, 84)
Венгрия
Дибус Ланг Солои Орбан Него (Фиола, 58) Надь (Болла, 81) Надь (Стайлс, 58) Собослои Шафер (Ванча, 87) Солои (Адам, 87) Шоллои
Предупреждения
Барелла 64’, Кристанте 90+2’  -  Шафер 72’
Судьи
Шерер (Швейцария)
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Италии по футболу
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