Италия на своем поле победила Венгрию в матче Лиги наций

Италия на своем поле победила Венгрию в матче группового этапа Лиги наций. Итальянцы переиграли соперника со счетом 2:1.

В первом тайме в составе хозяев поля отличились полузащитники Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини.

Во втором тайме также отличился игрок сборной Италии, но защитник Джанлука Манчини поразил уже собственные ворота.

В другом матче группы 3 Германия на своем поле сыграла вничью с Англией (1:1). Таким образом, Италия вышла на первое место, набрав 4 очка. Венгрия идет на второй строчке (3 очка). Далее расположились Германия (2 очка) и Англия (1 очко).