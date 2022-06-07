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Сегодня, 23:44

Германия сыграла вничью с Англией в Лиге наций. Кейн сравнял счет в концовке матча

Германия сыграла вничью с Англией в матче группового турнира Лиги наций
Читать «СЭ» в
Германия сыграла вничью с Англией в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Германии дома сыграла вничью с Англией в матче группового турнира Лиги наций — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Альянс Арена» в Мюнхене (Германия).

В составе хозяев гол забил Йонас Хофманн в начале второго тайма. Капитан англичан Харри Кейн сравнял счет ударом с пенальти в концовке матча.

На 14-й минуте встречи полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс не смог продолжить матч из-за повреждения. Его заменил Джуд Беллингем.

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер провел свой 114-й матч в составе национальной сборной и теперь занимает 5-е место в истории Бундестим.

В турнирной таблице группы 3 лиги А Германия занимает третье место с 2 очками. Англия — последняя, имея 1 очко.

В следующем матче немцы сыграют против Венгрии. Англия встретится с Италией. Оба матча пройдут 11 июня.

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
1:1
Англия
Голы
Хофманн, 50 (1:0), Кейн, 88 (1:1)
Германия
Нойер Рюдигер Раум Клостерманн Шлоттербек Киммих Мусиала (Гнабри, 65) Хофманн (Вернер, 65) Гюндоган (Сане, 83) Хаверц Мюллер (Горецка, 75)
Англия
Пикфорд Уокер Триппьер Стоунс Магуайр Райс Сака (Боуэн, 80) Филлипс (Беллингем, 14) Маунт (Грилиш, 72) Кейн Стерлинг
Предупреждения
Шлоттербек 87’  - 
Судьи
Гранде (Испания)
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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