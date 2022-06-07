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Сегодня, 23:33

6:0! Турция разгромила Литву в матче Лиги наций

Турция разгромила Литву в матче Лиги наций
Читать «СЭ» в
Турция разгромила Литву в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Турции на выезде разгромила Литву в матче группового турнира Лиги наций — 6:0. Встреча проходила в Вильнюсе (Литва).

В составе гостей отличились Догукан Сынык (дубль), Сердар Дурсун (дубль), Юнус Акгюн и Халил Дервишоглу.

В турнирной таблице Турция занимает первое место с 6 очками. Литва — последняя с нулем очков.

В следующем матче группы 1 Лиги С турки сыграют с Люксембургом. Литва — с Фарерскими островами. Оба матча пройдут 11 июня.

Лига наций C. Группа 1
07 июн, 21:45. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Литва
0:6
Турция
Голы
Догукан Синик, 2 (0:1), Догукан Синик, 14 (0:2), Сердар Дурсун, 56 (0:3), Сердар Дурсун, 81 (0:4), Юнус Акгюн, 89 (0:5), Халил Дервишоглу, 90+1 (0:6)
Литва
Шеткус Климавичюс Ширвис Шаткус Арманавичюс Миколюнас Мегелайтис (Уткус, 46) Должников (Черных, 46) Лаукжемис (Петкевичюс, 64) Новиков (Климавичюс, 64) Голубикас (Бараускас, 76)
Турция
Доган Алемдар Озан Кабак (Дженк Озкачар, 76) Мерт Мюльдюр Каан Айхан Озджан Халил Дервишоглу Хакан Чалханоглу (Оркун Кекчю, 46) Догукан Синик (Керем Актюркоглу, 65) Дженгиз Юндер (Юнус Акгюн, 46) Сердар Дурсун Ферди Кадиоглу (Эрен Элмали, 58)
Предупреждения
Голубикас 9’, Климавичюс 46’, Ширвис 55’  -  Хакан Чалханоглу 33’
Судьи
Симович (Сербия)
Лига наций УЕФА
Сборная Литвы по футболу
Сборная Турции по футболу
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