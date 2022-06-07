6:0! Турция разгромила Литву в матче Лиги наций
Турция разгромила Литву в матче Лиги наций
Сборная Турции на выезде разгромила Литву в матче группового турнира Лиги наций — 6:0. Встреча проходила в Вильнюсе (Литва).
В составе гостей отличились Догукан Сынык (дубль), Сердар Дурсун (дубль), Юнус Акгюн и Халил Дервишоглу.
В турнирной таблице Турция занимает первое место с 6 очками. Литва — последняя с нулем очков.
В следующем матче группы 1 Лиги С турки сыграют с Люксембургом. Литва — с Фарерскими островами. Оба матча пройдут 11 июня.
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