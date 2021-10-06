Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании победила команду Италии (2:1) в полуфинале Лиги наций. Игра состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

В первом тайме испанцы вышли вперед, а затем и забили второй мяч. Дубль сделал Ферран Торрес. Также на 42-й минуте Италия осталась в меньшинстве. За фол на Серхио Бускетсе вторую желтую карточку получил Леонардо Бонуччи. Удалил его российский арбитр Сергей Карасев.

Во втором тайме итальянцы отыграли один мяч. На 83-й минуте Лоренцо Пеллегрини после выхода на ворота вдвоем с Федерико Кьезой и паса от него точно пробил.

Второй финалист определится после матча Бельгия — Франция. Эта игра состоится 7 октября в Турине на «Ювентус Стэдиум». Начало в 21.45 по московскому времени. Проигравшая команда сыграет с Италией за третье место.

Лига наций

Полуфинал

Италия — Испания — 1:2 (0:2)

Голы: Торрес, 17 (0:1). Торрес, 45+2 (0:2). Пеллегрини, 83 (1:2).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон, Бастони, Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 59), Жоржиньо (Пеллегрини, 64), Бернардески (Кьеллини, 46), Барелла (Калабрия, 72), Кьеза, Инсинье (Кин, 58).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Алонсо, Ляпорт, Пау Торрес, Бускетс, Коке (Мерино, 75), Сарабия (Хиль, 75), Торрес (Пино, 49), Гави (Сержи Роберто, 84), Ойярсабаль.

Предупреждения: Бонуччи, 30. Аспиликуэта, 45. Сарабия, 65. Пино, 71. Локателли, 82. Ойярсабаль, 89.

Удаление: Бонуччи, 42.

Судья: Карасев (Россия).

6 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».