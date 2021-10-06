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Судейство

Италия — Испания: почему засчитан гол итальянцев?

6 октября, 23:43
Италия — Испания: почему засчитан гол итальянцев?
Италия — Испания: почему засчитан гол итальянцев?
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На 83-й минуте полуфинального матча Лиги наций УЕФА Италия — Испания бригада арбитров приняла верное решение, засчитав гол Лоренцо Пеллегрини.

Могло показаться, что в момент передачи Федерико Кьезы автор гола оказался в положении «вне игры». Однако повтор убеждает в обратном: когда Кьеза отдал пас, Пеллегрини находился дальше от линии ворот, чем мяч.

Отмечу то, как мало времени ушло у видеоарбитров Пола ван Букела и Кристиана Дингерта на проверку.

Италия — Испания

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Александр Бобров все материалы автора

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