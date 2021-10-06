Италия — Испания: почему засчитан гол итальянцев?
6 октября, 23:43
На 83-й минуте полуфинального матча Лиги наций УЕФА Италия — Испания бригада арбитров приняла верное решение, засчитав гол Лоренцо Пеллегрини.
Могло показаться, что в момент передачи Федерико Кьезы автор гола оказался в положении «вне игры». Однако повтор убеждает в обратном: когда Кьеза отдал пас, Пеллегрини находился дальше от линии ворот, чем мяч.
Отмечу то, как мало времени ушло у видеоарбитров Пола ван Букела и Кристиана Дингерта на проверку.
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