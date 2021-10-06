Италия проиграла Испании в Лиге наций. Прервалась 37-матчевая беспроигрышная серия итальянцев
Испания прервала 37-матчевую беспроигрышную серию Италии
6 октября, 23:46
Сборная Италии потерпела поражение от команды Испании в матче 1/2 финала Лиги наций со счетом 1:2.
Таким образом, прервалась уникальная серия итальянской команды. До этой встречи команда не проигрывала на протяжении 37 матчей подряд.
За это время Италия выиграла 28 матчей и девять раз сыграла вничью.
В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года. Тогда итальянцы также в Лиге наций уступили сборной Португалии со счетом 0:1.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю