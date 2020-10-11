Италия и Польша сыграли вничью, Дания разгромила Исландию
В матче 3-го тура Лиги наций в дивизионе А сборная Дании на выезде обыграла Исландию (3:0), а Италия и Польша сыграли в нулевую ничью.
В составе сборной Польши весь матч на поле провели полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски. После этого результата Италия осталась на первом месте с пятью очками, поляки третьи, набрав четыре балла.
Сборная Дании в матче группы 2 добилась первой победы в нынешнем турнире Лиги наций. Соперник сборной России по Евро-2020 на выезде разгромил Исландию — 3:0. У датчан забивали Кристиан Эриксен, Роберт Сков и еще один мяч в свои ворота отправил игрок исландцев Рунар Сигюрьенссон.
Весь матч в обороне сборной Исландии отыграл защитник ЦСКА Хердур Магнуссон.
После трех матчей Дания с четырьмя очками на третьем месте, Исландия замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного балла.
Лига наций A
Группа 1
Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Валюкевич, Крыховяк, Клих (Милик, 70), Шиманьски (Грощицки, 59), Юзвяк (Карбовник, 82), Модер, Левандовски (Линетти, 83).
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Флоренци, Верратти, Жоржинью, Барелла (Локателли, 78), Пеллегрини (Берарди, 84), Белотти (Капуто, 83), Кьеза (Кин, 70).
Предупреждения: Берешиньски, 35. Кендзера, 55. Белотти, 78. Ачерби, 90+1.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
11 октября. Гданьск. Стадион «Энерга».
Лига наций A
Группа 2
Голы: Сигюрьенссон, 45 — в свои ворота (0:1). Эриксен, 46 (0:2). Сков, 61 (0:3).
Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон (Эюйольфссон, 73), Ингасон, Магнуссон, Бьяднасон, Гюннарссон (Андерсон, 46), Г.Сигурдссон, Пальссон, Сигюрьенссон, Траустасон (А.Гвюдмундссон, 68), Финнбогасон (Бедварссон, 12).
Дания: Шмайхель, Кьер, Кристенсен, Васс, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен (Сков Ольсен, 66), Брэйтуэйт (Йергенсен, 87), Дольберг (Мехле, 79), Сков (Систо, 79).
Предупреждения: Бедварссон, 51. Магнуссон, 86.
Судья: Панджич (Швеция).
11 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».
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