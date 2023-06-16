Иммобиле — о поражении от сборной Испании: «Результат, который оставляет неприятное послевкусие»

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Результат, который оставляет ужасно неприятное послевкусие, — цитирует Sky Sport Иммобиле. — Мы не показали хорошей игры, но с точки зрения моментов ничья была бы правильным результатом. Но это футбол. У меня было много моментов. Я всегда готов протянуть руку помощи на поле и за его пределами, пока в этом нуждается национальная команда и тренер, даже когда происходит смена поколений».

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.