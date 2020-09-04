Голы Зайнутдинова и Куата принесли Казахстану победу над Литвой

В матче первого тура четвертой группы дивизиона С Лиги наций сборная Казахстана на выезде обыграла команду Литвы (2:0).

В составе победителей отличились полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и Исламбек Куат, последним клубом которого был «Оренбург».

Лига наций C

Группа 4

Литва — Казахстан — 0:2 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 3 (0:1). Куат, 86 (0:2).

Литва: Барткус, Палионис, Гирдвайнис, Баравикас (Вербицкас, 82), Ласицкас, Миколюнас, Сиргедас (Элиошюс, 89), Казлаускас, Воробьев, Шимкус, Черных (Лаукжемис, 46).

Казахстан: Покатилов, Суюмбаев, Малый, Быстров, Марочкин, Абикен, Исламхан (Аймбетов, 70), Вороговский, Перцух (Куат, 82), Алип, Зайнутдинов (Федин, 30).

Предупреждения: Палионис, 22. Миколюнас, 33. Сиргедас, 45+1. Малый, 49. Абикен, 69. Баравикас, 82.

Судья: Обренович (Словения).

4 сентября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.