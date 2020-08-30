Головин пройдет дополнительное медобследование после травмы в матче с «Метцем»
Полузащитник «Монако» Александр Головин заменен из-за травмы по ходу первого тайма матча 2-го тура чемпионата Франции против «Метца». 24-летний хавбек покинул поле уже на 15-й минуте. По предварительной информации, речь идет о травме задней поверхности бедра.
Головин был вызван в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
«В ближайшее время Головин пройдет дополнительное обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о приезде Александра в расположение сборной», — говорится в сообщении национальной команды.
Александр Головин получил травму во время матча чемпионата Франции с «Мецем».— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020
По предварительной информации речь идёт о повреждении мышц задней поверхности бедра. 1/2 pic.twitter.com/5p0Xtxifu0