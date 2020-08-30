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Головин пройдет дополнительное медобследование после травмы в матче с «Метцем»

18:38

Полузащитник «Монако» Александр Головин заменен из-за травмы по ходу первого тайма матча 2-го тура чемпионата Франции против «Метца». 24-летний хавбек покинул поле уже на 15-й минуте. По предварительной информации, речь идет о травме задней поверхности бедра.

Головин был вызван в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

«В ближайшее время Головин пройдет дополнительное обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о приезде Александра в расположение сборной», — говорится в сообщении национальной команды.

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