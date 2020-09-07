Гол нападающего «Локомотива» Лисаковича принес Белоруссии победу над Казахстаном

Белоруссия победила Казахстан в матче Лиги наций — 2:1. Победный мяч в составе белорусов провел нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович. Открыл счет еще один футболист с опытом игры в России — 34-летний экс-хавбек «Томи», «Ростова» и «Оренбурга» Максим Бордачев.

Также в составе белорусов появились защитники «Урала» и «Краснодара» Николай Золотов и Александр Мартынович и еще пять футболистов, ранее игравших в России: Александр Гутор («Оренбург»), Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Павел Нехайчик («Динамо», «Томь», «Оренбург»), Максим Скавыш («Балтика»), Игорь Стасевич («Волга»).

Хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов остался в запасе сборной Казахстана, а в составе вышли Стас Покатилов (экс-«Ростов») и Бауыржан Исламхан (экс-«Кубань»).

Лига наций C

Группа 4

Казахстан — Белоруссия — 1:2 (0:0)

Голы: Бордачев, 54 (0:1). Аймбетов, 63 (1:1). Лисакович, 87 (1:2).

Казахстан: Покатилов, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Исламхан (Перцух, 81), Вороговский, Алип, Аймбетов (Хижниченко, 72), Федин (Куат, 64).

Белоруссия: Гутор, Бордачев, Мартынович, Наумов, Золотов, Стасевич, Нехайчик (Подстрелов, 80), Драгун, Яблонский, Эбонг (Хачатурян, 85), Скавыш (Лисакович, 56).

Предупреждения: Бейсебеков, 15. Суюмбаев, 40. Эбонг, 73. Малый, 88.

Судья: Круашвили (Грузия).

7 сентября. Алма-Ата. Стадион «Центральный».