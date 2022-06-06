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Сегодня, 20:12

Главный тренер сборной Хорватии рассказал о проблемах внутри команды перед матчем с Францией

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал предстоящий матч группового турнира Лиги наций против Франции.

«Мы должны подняться. Матч с Австрией разочаровал, а сейчас нам предстоит играть против чемпионов мира. Ситуация непростая. У игроков конец сезона, некоторые думают о трансферах, другие — о здоровье и отдыхе. Мы постараемся смыть поражение от Австрии», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Хорватия в предыдущем матче проиграла Австрии (0:3).

Встреча против Франции состоится сегодня, 6 июня, в 21.45 (мск).

Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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Главный тренер Хорватии Далич — о матче с Францией: «Мы постараемся искупить свою вину»
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