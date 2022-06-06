Главный тренер Хорватии Далич о матче с Францией: «Мы постараемся искупить свою вину»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, с каким настроем выйдет команда на матч второго тура Лиги наций против Франции.

«Мы обязаны подняться. Матч с Австрией очень разочаровал, и теперь нам предстоит сразиться с чемпионами мира (сборная Франции). Ситуация неприятная и нелегкая. У игроков заканчивается сезон, кто-то думает о трансферах, кто-то о восстановлении, остальные об отдыхе. Мы постараемся искупить свою вину, смыть поражение от Австрии, но против Франции (дважды) и Дании будет непросто», — цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Сборная Хорватии уступила с разгромным счетом на своем поле Австрии (0:3). Сборная Франции проиграла в домашнем матче Дании (1:2). Матч между Хорватией и Францией пройдет 6 июня. Начало матча — 21:45 по московскому времени.