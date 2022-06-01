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Сегодня, 15:08

Главный тренер сборной Германии о матче с Италией: «Мы играем с сильнейшей командой»

Главный тренер сборной Германии Флик рассказал о настрое команды на первую игру в Лиге наций против Италии
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое команды на первую игру в Лиге наций против Италии.

«Мы равняемся на лучших. Наши соперники на последнем чемпионате Европы играли между собой в финале. В первом матче мы встречаемся с Италией — то есть играем с сильнейшей командой. Но это не все. Данный турнир важен и для каждого отдельного игрока, и для всей сборной. С нетерпением ждем его начала и будем действовать в привычном ключе — посмотрим, чего мы сможем добиться в этом конкретном матче, не забывая про общий прогресс и достижение конечных целей», — цитирует UEFA Флика.

Бывший главный тренер «Баварии» Флик возглавил немецкую сборную после чемпионата Европы-2020.

Сборная Германии сыграет в июне 4 матча в рамках Лиги наций: дважды против Италии (4 и 14 июня), против Англии (7 июня) и сборной Венгрии (11 июня).

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-15482dc8a364-3cda801a81a0-1000--флик-о-матчах-с-италиеи-и-англиеи-и-о-новом-духе/
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
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Ханс Флик
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