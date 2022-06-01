Михневич подтвердил, что Левандовски сыграет в стартовом составе в матче Польша — Уэльс

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич подтвердил, что нападающий Роберт Левандовски сыграет в стартовом составе в первом матче Лиги наций против Уэльса.

«Мы выпустим на игру наш лучший состав. Мы постараемся выпустить на поле всех, кто находится в хорошей форме. Играть будем в 4 защитника, но состав изменится. Могу подтвердить, что Левандовски выйдет в стартовом составе. Камиль Юзвяк должен хорошо отдохнуть. Мэтти Кэш должен подготовиться к игре против сборной Бельгии», — цитирует Михневича официальный сайт УЕФА.

В прошедшем сезоне 33-летний нападающий провел 46 матчей за «Баварию», забил 50 голов и отдал 7 голевых передач.

Первый матч группового этапа Лиги наций между Польшей и Уэльсом пройдет 1 июня. Начало матча — 19.00 по московскому времени.