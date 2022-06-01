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Сегодня, 15:25

Михневич подтвердил, что Левандовски сыграет в стартовом составе в матче Польша — Уэльс

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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич подтвердил, что нападающий Роберт Левандовски сыграет в стартовом составе в первом матче Лиги наций против Уэльса.

«Мы выпустим на игру наш лучший состав. Мы постараемся выпустить на поле всех, кто находится в хорошей форме. Играть будем в 4 защитника, но состав изменится. Могу подтвердить, что Левандовски выйдет в стартовом составе. Камиль Юзвяк должен хорошо отдохнуть. Мэтти Кэш должен подготовиться к игре против сборной Бельгии», — цитирует Михневича официальный сайт УЕФА.

В прошедшем сезоне 33-летний нападающий провел 46 матчей за «Баварию», забил 50 голов и отдал 7 голевых передач.

Первый матч группового этапа Лиги наций между Польшей и Уэльсом пройдет 1 июня. Начало матча — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/news/0275-1538bcab2fa3-45c3c4ea4e50-1000--poland-vs-wales-nations-league-preview-where-to-watch-kick-off-/
Роберт Левандовски
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чеслав Михневич
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