Глава РФС Дюков прокомментировал решение УЕФА провести матчи Лиги наций без зрителей

Глава РФС Александр Дюков оценил решение УЕФА провести матчи Лиги наций без зрителей. В сентябре сборная России проведет две игры Лиги наций: 3 сентября против Сербии, 6 сентября против Венгрии.

— Сегодня УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. — Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней.

До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча. Ближайший — 3 сентября с командой Сербии — в Москве. К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне.