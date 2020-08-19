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Глава РФС Дюков прокомментировал решение УЕФА провести матчи Лиги наций без зрителей

18:52
Александр Дюков. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Александр Дюков. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Глава РФС Александр Дюков оценил решение УЕФА провести матчи Лиги наций без зрителей. В сентябре сборная России проведет две игры Лиги наций: 3 сентября против Сербии, 6 сентября против Венгрии.

— Сегодня УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. —  Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней.

До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча. Ближайший — 3 сентября с командой Сербии — в Москве. К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне.

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