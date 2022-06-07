Германия сыграет в форме женской сборной в матче Лиги наций с Англией

Сборная Германии проведет домашний матч группового этапа Лиги наций против Англии в футболках женской национальной команды, сообщает сайт Немецкого футбольного союза.

Таким жестом команда хочет поддержать немецкую женскую сборную перед стартом чемпионата Европы.

На женском Евро Германия сыграет в группе с Данией, Испанией и Францией, турнир стартует 6 июля.

Матч Германия — Англия состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — 21.45 (мск).