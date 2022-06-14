14 июня, во вторник, сборная Германии сыграет с Италией в матче группы 3 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча пройдет на стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Германия — Италия. Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.45.

Германия с тремя очками занимает третье место в своей группе. Италия — первая с пятью баллами.

4 июня немцы сыграли вничью с итальянцами (1:1) в матче Лиги наций.