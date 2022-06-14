Экс-тренер сборной Казахстана Черепанов: «Адиев сделал так, что футболисты выходили и умирали за победу»

Бывший тренер сборной Казахстана Павел Черепанов оценил значимость главного тренера национальной команды Магомеда Адиева.

— Он чётко говорит, что в поражениях команды виноват тренер, а главная заслуга после побед отходит футболистам. Всем нравится, что он не бьет себя в грудь, а говорит простые, но важные вещи. Невозможно было за такой короткий промежуток времени значительно улучшить игровые показатели. Самое важное, что он смог наладить раздевалку. У него полный контакт футболистов с тренером, а также игроков между собой. Адиев смог сделать так, что футболисты просто выходили и умирали за победу для страны. В этом его большая заслуга.

— Его роль как мотиватора ясна. Что он привнёс тренерского в сборную Казахстана?

— Он выбрал очень правильную тактику: 5-4-1 с очень активными флангами. С левой стороны во вчерашнем победном матче со Словакией выходил Вороговский, а справа — молодой Астанов. В игре со Словакией Адиев грамотно закрыл все зоны подхода к штрафной площади, и более мастеровитый соперник не мог воспользоваться всей шириной для продвижения атак.

Здорово себя проявил Абат Аймбетов, которого болельщики в России могут помнить по «Крыльям Советов», где он, правда, не проявил себя. Зато в сборной он сейчас оформил дубль с Азербайджаном, забил Белоруссии и очень активно провёл матчи со Словакией, — сказал Черепанов в интервью Metaratings.ru.

Российский специалист возглавил сборную в прошлом месяце и в первых четырех матчах Лиги наций одержал три победы при одной ничьей.