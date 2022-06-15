Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал победу над Англией (4:0) в Лиге наций.

«Когда я умру, конечно, хочется, чтобы это случилось как можно позже, надеюсь, что на стадионах в Венгрии будет еще одна минута молчания в мою честь, и это будет для меня большим достижением», — цитирует The Guardian Росси.

Сборная Венгрии, обыгравшая англичан дважды, вышла на первое место в таблице группы, набрав 7 очков. Англичане занимают последнюю строчку (2 очка).